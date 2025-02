Candidatura de Paulo Portas a Belém esteve em cima da mesa

Passo natural

Para Assunção Cristas, que substitui Paulo Portas na liderança do CDS, o seu antecessor seria um excelente candidato à Presidência da República.Entrevistada na SIC Notícias, a antiga líder do CDS-PP não tem dúvidas de que uma eventual candidatura de Portas seria um passo natural.

A antiga líder do CDS afirma que Portas está mesmo a ponderar esta possibilidade.





A revelação foi feita à Antena 1 por Luís Nobre Guedes, antigo número dois do CDS quando o partido era liderado por Paulo Portas.Luís Nobre Guedes, entrevistado pela jornalista Maria Flor Pedroso, a dar conta de que o processo de candidatura de Paulo Portas à Presidência da República estava em marcha e que só foi interrompido devido ao avanço de Marques Mendes, que contou com o apoio do PSD.Nobre Guedes diz também que Portas devia ser apoiado, à direita, pelo CDS, pelo PSD e pela Iniciativa Liberal, deixando o Chega de fora da equação.