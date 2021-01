Candidatura de Ventura destaca "meio milhão de votos" e ainda espera segundo lugar

Foto: Nuno Veiga - Lusa

O mandatário nacional e diretor de campanha do candidato presidencial do Chega sublinhou domingo os cerca de "meio milhão de votos" angariados, segundo as projeções das televisões, reiterando a esperança de André Ventura ficar em segundo lugar.

"Temos de dizer que estamos satisfeitos com os resultados apurados até agora. Meio milhão de votos para um partido que teve 1,29% nas últimas eleições e percentagens de 9, 10, 11, 12, 13 ou 14% é um resultado histórico, sinal de que os portugueses querem mudar este país", disse Rui Paulo Sousa.



O também vogal da direção nacional do partido da extrema-direita parlamentar falava aos jornalistas no hotel lisboeta que serve de sede à noite eleitoral de André Ventura.



"Continuamos a pensar em atingir segundo lugar, vamos aguardar serenamente", vincou Rui Paulo Sousa