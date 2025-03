Candidatura polémica. PSD quer apoiar ex-autarca do PCP em Setúbal

A escolha do PSD para a câmara de Setúbal está a provocar um choque entre a direção e a estruturas locais do partido.

Em causa está o possível apoio à antiga presidente da Câmara do PCP, investigada pelo Ministério Público por alegadas suspeitas de irregularidades.



Maria das Dores Meira foi presidente da câmara de Setúbal entre 2006 e 2021, eleita pela CDU. Está agora a concorrer como independente.



A direção do partido já terá comunicado a decisão à estrutura local, que discorda e se recusa a apoiar a ex-autarca.



À RTP, a candidatura de Maria das Dores Meira diz apenas que está disponível para receber o apoio de todas as forças políticas democráticas.