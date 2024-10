França e Portugal vão adquirir em conjunto canhões com autopropulsão César de fabrico francês. Portugal vai receber um total de 36 destes canhões, até 2034.

O acordo assinado no âmbito das celebrações do Dia do Exército

na Guarda.



Um mecanismo de aquisição conjunta entre os dois países que procura responder aos desafios de segurança que a União Europeia enfrenta.



Para o ministro da Defesa representa uma nova fase nas prioridades deste Governo.