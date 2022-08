CAP acusou ministra da Agricultura de "bullying" político

A Confederação dos Agricultores tinha dito há alguns dias que era inexistente a resposta do governo para mitigar a seca e, em resposta, a ministra da Agricultura lembrou que a CAP tinha desaconselhado o voto no PS nas últimas eleições. A oposição fala em autoritarismo e quer ouvir a ministra no parlamento.