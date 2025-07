"Cargos não são eternos". António José Teixeira remete perguntas sobre eventuais pressões para outras entidades

O ainda diretor de informação da RTP afirma encarar a demissão com naturalidade pois, refere, “os cargos não são eternos” e explica as razões invocadas por Nicolau Santos como uma necessidade de renovação.António José Teixeira descarta, contudo, fazer uma eventual ligação entre a sua demissão e a entrevista ao primeiro-ministro à RTP, no dia 25 de junho, com o jornalista Paulo Dentinho, correspondente em Bruxelas.A demissão aconteceu no dia anterior, dia 24, e o jornalista foi informado na véspera, 23 de junho.Sobre a legalidade do processo de exoneração, o jornalista diz que os mecanismos estão a ser cumpridos, mas admite que poderiam ter sido accionados mais cedo.