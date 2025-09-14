Carla Castelo (Livre/BE/Volt) assume-se como única oposição a Isaltino e critica PS e CDU

"Ao centro e à esquerda, nem o PS nem a CDU são alternativas. Infelizmente mostraram neste executivo que ou se aliam a Isaltino ou ficam calados perante os abusos. E quando fazem alguma crítica, fazem-no de forma quase a pedir desculpa, com receio de incomodar o senhor presidente", ironizou Carla Castelo, na apresentação da sua candidatura, apoiada pela coligação "Evoluir Oeiras", que decorreu no Parque Urbano de Miraflores, naquele concelho.

Apesar disso, este ano, a candidata afirmou que a coligação contactou PS e CDU para "conversar", mas ambos recusaram integrar esta aliança política (com os socialistas a rejeitar reunir-se, tendo respondido por escrito ao apelo).

"É mesmo importante que os militantes e simpatizantes do PS que não se revejam nas tais políticas `isaltinistas` não embarquem em cantos da sereia e saibam no que vão votar. Independentemente do que diga a candidata, que estimamos, do PS, o PS em Oeiras quer continuar a aceitar pelouros e a comer à mesa do poder", acusou.

Já o PAN, continuou Carla Castelo, negociou "e aprovou na concelhia integrar a coligação Evoluir Oeiras, mas depois, pelos vistos, estava a jogar em dois tabuleiros ao mesmo tempo e preferiu aliar-se ao PS".

"Ainda assim, temos connosco militantes e ex-militantes do PAN que acreditam neste nosso projeto", afirmou, numa referência a candidatos presentes nas listas como independentes.

Carla Castelo apelou a todos os quadrantes políticos, inclusive a militantes do PSD e CDS-PP que "não se sentem à vontade" com a proximidade dos seus partidos a Isaltino Morais, que se recandidata nas eleições autárquicas de outubro como independente, e é apoiado pelo PSD.

A candidata assumiu como objetivo "reforçar [a votação] em todos os órgãos autárquicos, na Câmara, na Assembleia Municipal e nas freguesias e eleger em Porto Salvo e em Barcarena", algo que em 2021 não aconteceu.

Na área da habitação, a candidata propõe direcionar para habitação pública de renda acessível edifícios e terrenos não utilizados da administração central ou municipal existentes no conselho, "reconverter edifícios de escritórios desocupados para a habitação acessível" e "fomentar o surgimento de cooperativas de habitação em regime de cedência de direito, propriedade, superfície, para geração de um parque habitacional não especulativo".

No que toca à mobilidade, a coligação defende um elétrico rápido e não "um simples autocarro em lugar próprio" como proposto por Isaltino Morais e "prioridade ao transporte público na A5", entre outras propostas.

Nas últimas eleições autárquicas, em 2021, a coligação "Evoluir Oeiras" obteve 7,27 % dos votos.

Além da candidatura de Carla Castelo, foram também anunciadas a recandidatura de Isaltino Morais, pelo IN-OV, da antiga secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes (PS), do gestor Bruno Mourão Martins (IL), do deputado Pedro Frazão (Chega), da professora Sandra Lemos (CDU) e de Miguel Peixoto Parente, pela coligação "Compromisso com Oeiras".

As eleições autárquicas vão decorrer em 12 de outubro.