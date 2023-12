Foto: Antena1

Em entrevista à jornalista da Antena 1, Cristina Santos, um dos rostos históricos do PCP, que entretanto rompeu com o partido, não poupa nas palavras e classifica o processo que levou à saída de António Costa como um "golpe de estado judicial" que teve por trás objetivos políticos.



Olhando para as eleições de 10 de Março, Carlos Brito diz que a eleição de Pedro Nuno Santos para a liderança do PS abre perspetivas de novos entendimentos à esquerda e sugere ao PCP que mude de discurso para poder captar mais votos.