Carlos César diz que o PS está preparado para "qualquer circunstância"

Na reação à demissão do primeiro-ministro, Carlos César, presidente do PS, elogia a atitude "nobreza" de António Costa ao demitir-se ainda que não seja alvo de "quaisquer acusações identificadas, formais ou concretas sobre a conduta do primeiro-ministro".

O responsável quis prestar homenagem ao "grande sentido de responsabilidade" e à "honorabilidade pessoal" do gesto.



"António Costa agiu de modo que compreendemos e reconhecemos como legítimo, por parte de quem sempre pôs em primeiro lugar a transparência e a credibilidade das instituições", realçou.



Carlos César salientou ainda o "enorme legado como governante", considerando que "Portugal está melhor" após os vários anos de António Costa como primeiro-ministro, na "condução lúcida e firme" do líder do Governo



Questionado pelos jornalistas sobre os possíveis cenários no contexto desta crise política, Carlos César enfatiza que a decisão cabe agora ao presidente da República, mas que o PS "está preparado e tem capacidade para se preparar para qualquer circunstância",