Carneiro acusa Governo de ter feito "subir em espiral" custos da habitação

"O Governo tem adotado políticas do lado da procura e, isso, tem levado a que os preços da habitação em Portugal, pelo segundo trimestre consecutivo, tivessem aumentado mais do que na generalidade dos países europeus", disse à entrada para a assinatura do Compromisso Autárquico da Área Metropolitana do Porto a decorrer na Trofa, no distrito do Porto.

O socialista reforçou a ideia de que Portugal foi mesmo um dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) em que os custos com a habitação mais aumentaram.

"Aliás, cresceram em flecha, subiram em espiral os custos da habitação no nosso país, como ontem pude mostrar ao primeiro-ministro no parlamento", insistiu.

Em sua opinião, o Governo de Luís Montenegro, antes de avançar com novas medidas nesta área, deve colocar o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) a dar resposta aos autarcas e às autarquias.

"O IHRU há cerca de 10 meses que não responde às autarquias e aos presidentes de câmara que querem saber como pôr em prática as estratégias locais de habitação", salientou.

Depois, continuou, o Governo tem que se preocupar em financiar as estratégias locais de habitação que estão subfinanciadas para as necessidades de os próprios municípios e de responder às necessidades da emergência habitacional, nomeadamente com recurso às construções modulares.

"Depois é necessário que o Estado Português avance com uma nova política industrial voltada para a habitação, criando um `cluster´ nesta área para garantir respostas ao país e para fazer desse setor um setor de exportação de conhecimento, de saber, de prática e de execução", considerou.

O secretário-geral do PS frisou que "as tais 10 mil casas que o Governo entregou" são casas que ficaram dos governos do PS e que, na sua grande maioria, não são casas novas, são casas que foram reabilitadas, arranjadas e pintadas.

"Portanto, o Governo até agora não investiu em qualquer casa que tenha sido da sua própria responsabilidade", assinalou.

José Luís Carneiro recordou que foi o PS no Governo que encontrou mecanismos de financiamento europeus para financiar a habitação, com um Plano de Recuperação e de Resiliência (PRR), e que estabeleceu as estratégias locais de habitação com o conjunto dos municípios portugueses.