Carneiro acusa Montenegro de tentar branquear caos nos exames nacionais

Carneiro acusa Montenegro de tentar branquear caos nos exames nacionais

Na reação ao discurso na Universidade de Verão do PSD, o secretário-geral do PS acusa o primeiro-ministro de fazer um branqueamento político do ministro da Educação e classifica os problemas registados nos exames nacionais como um dos maiores falhanços do Governo.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Pedro Sarmento Costa - Lusa

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José Luís Carneiro responde também às críticas deixadas por Luís Montenegro ao anterior executivo socialista. José Luís Carneiro diz que nas gavetas com reformas por concretizar a que se referiu o primeiro-ministro, o PS deixou um excedente orçamental.



Declarações do líder socialista aos jornalistas à margem de uma visita à Feira de Agosto de Grândola. Nesse discurso criticado por José Luís Carneiro, o primeiro-ministro lamentou as perturbações nos exames mas insistiu que foi o caminho correto.
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