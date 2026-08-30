Carneiro acusa Montenegro de tentar branquear caos nos exames nacionais

José Luís Carneiro responde também às críticas deixadas por Luís Montenegro ao anterior executivo socialista. José Luís Carneiro diz que nas gavetas com reformas por concretizar a que se referiu o primeiro-ministro, o PS deixou um excedente orçamental.Declarações do líder socialista aos jornalistas à margem de uma visita à Feira de Agosto de Grândola. Nesse discurso criticado por José Luís Carneiro, o primeiro-ministro lamentou as perturbações nos exames mas insistiu que foi o caminho correto.