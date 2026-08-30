Política
Carneiro acusa Montenegro de tentar branquear caos nos exames nacionais
Na reação ao discurso na Universidade de Verão do PSD, o secretário-geral do PS acusa o primeiro-ministro de fazer um branqueamento político do ministro da Educação e classifica os problemas registados nos exames nacionais como um dos maiores falhanços do Governo.
José Luís Carneiro responde também às críticas deixadas por Luís Montenegro ao anterior executivo socialista. José Luís Carneiro diz que nas gavetas com reformas por concretizar a que se referiu o primeiro-ministro, o PS deixou um excedente orçamental.
Declarações do líder socialista aos jornalistas à margem de uma visita à Feira de Agosto de Grândola. Nesse discurso criticado por José Luís Carneiro, o primeiro-ministro lamentou as perturbações nos exames mas insistiu que foi o caminho correto.
Declarações do líder socialista aos jornalistas à margem de uma visita à Feira de Agosto de Grândola. Nesse discurso criticado por José Luís Carneiro, o primeiro-ministro lamentou as perturbações nos exames mas insistiu que foi o caminho correto.