Carneiro admite vontade do PS de votar contra o Orçamento mas salienta "dever de servir o país"

"Devo dizer que pelas nossas convicções mais profundas, este orçamento merecia um voto contra. Mas o nosso primeiro dever é servir o país. Nós fazemos oposição ao Governo, mas não fazemos oposição ao nosso país", afirmou José Luís Carneiro esta segunda-feira em declarações aos jornalistas em Faro, onde iniciou um roteiro nacional para promover o debate sobre o Orçamento do Estado.





Carneiro negou, no entanto, estar a dar 'carta branca' ao Governo ao abster-se na votação da proposta. "(...) Nós entendemos que juntar uma crise às condições de vida difíceis, a uma economia que está a definhar, a pessoas que não conseguem fazer face às suas despesas do dia-a-dia, termos uma crise política e vivermos em duodécimos seria muito pior", referiu.

"Eu não votei nele (no Governo). Não temos grandes expectativas sobre ele. Agora, uma crise política nesta altura levaria o país para o desconhecido, para um precipício", sublinhou.





Confrontado com críticas do Chega, Carneiro diz que André Ventura fez um ato de contrição, congratulando-se com o facto de o Chega ter admitido recuar e votar contra a proposta, durante o debate na especialidade, o que fará cair o diploma do Executivo.





"Verifiquei hoje que há alguém que está a tentar fazer um ato de contrição. Parece-me bem. (...) Vejo agora que também está a fazer um 'flik-flak'. Mas isso é bom. É bom para as pessoas, porque se contribuir para que caia esta lei injusta e desumana, pois, com certeza, é sempre melhor corrigir um erro do que nem sequer o admitir", concluiu.



"Esse é um dos exercícios mais difíceis de realizar na nossa vida coletiva. (...) E, portanto, temos de respeitar o direito de manifestação e temos de procurar garantir que o exercício da autoridade do Estado se realize sem pôr em causa direitos, liberdades e garantias fundamentais, mas é muito importante que aqueles que fazem e que exercitam o seu direito de manifestação o façam no quadro da legalidade democrática", referiu.





c/Lusa

Afirmando que o PS é um "partido de grande responsabilidade", José Luís Carneiro disse acreditar que, no atual cenário, com uma guerra no Médio Oriente e uma asfixia da economia internacional,No entanto, o dirigente do PS reconhece não ter "grandes expectativas" no Governo de Luís Montenegro.Questionado pelos jornalistas sobre como vê os limites no direito à manifestação, no âmbito das manifestações em várias cidades do país em defesa do acesso à habitação,