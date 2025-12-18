Carneiro alerta candidatos de esquerda que Seguro é o único que pode ir à segunda volta

O secretário-geral do PS alertou hoje os candidatos presidenciais de esquerda que António José Seguro é o único nome com hipóteses de levar a esquerda à segunda volta, frisando que a "pulverização apenas beneficia a direita e a extrema-direita".

Lusa /

VER MAIS

No jantar de Natal do grupo parlamentar do PS, na Assembleia da República, José Luís Carneiro lembrou, no seu discurso, que há atualmente no país um "desequilíbrio estrutural para a direita" verificável no parlamento nacional e das regiões autónomas e no poder local, alertando que, para inverter esta tendência, é necessário empenho para levar António José Seguro, "a candidatura que representa os valores do PS", à segunda volta nas eleições presidenciais.

O líder do PS defendeu que "só há uma candidatura [à esquerda] que tem condições para ir à segunda volta", que é a de António José Seguro, deixando um aviso aos restantes candidatos de esquerda nestas presidenciais.

"Deixo um apelo a todas as outras candidaturas naturalmente legítimas e que merecem todo o nosso respeito, mas, objetivamente, a pulverização dos votos à esquerda apenas beneficia a direita e a extrema-direita nestas eleições", considerou, sem concretizar o apelo.

José Luís Carneiro pediu ainda aos socialistas que se envolvam e empenhem no apoio a Seguro para permitir que o candidato apoiado pelo PS chegue à segunda volta.

"Por isso vos quero pedir que se empenhem daqui até dia 18 de janeiro, ativamente em cada um dos vossos territórios, como fizemos nas eleições autárquicas, com a mesma energia, com a mesma entrega, com a mesma força, com a mesma determinação, porque somente os valores do socialismo democrático são capazes de reconstituir o equilíbrio político, o equilíbrio no sistema político de que Portugal precisa neste momento", pediu.

Tópicos
PUB
PUB