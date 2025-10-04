Carneiro aposta na "estabilidade política" e aponta à viabilização do Orçamento: "Ninguém quer uma crise"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

"É mais fácil [a viabilização do OE], considerado que o Governo e o primeiro-ministro deixaram de parte matérias que para nós eram vitais, como os direitos laborais, os Serviço Nacional de Saúde ou a proteção social", disse, à margem de uma ação de campanha na Lourinhã, onde marcou presença para dar apoio ao candidato Brian Silva.



E, para que dúvidas não restassem, o secretário-geral do PS esclareceu: "Ninguém quer mais uma crise política no país e nós queremos contribuir para a estabilidade política, mas não deixaremos de avaliar de uma forma muito clara, muito concreta a proposta de Orçamento", sublinhou.



Mas, no dia em que completou 54 anos de vida, além de celebrar junto dos socialistas - numa celebração com direito a música e à oferta de uma garrafa de conhaque -, José Luís Carneiro também quis deixar um aviso sobre os anúncios feitos por Luís Montenegro em tempo de campanha.



"As pensões mais baixas, as pensões que correspondem a cerca de 520 euros por mês - e extraindo, sublinho, extraindo o Complemento Solidário para Idosos -, terão perdas durante 2026", assinalou o líder do PS, que apontou a um objetivo repetido ao longo da última semana: "Aumentar as pensões mínimas de forma estrutural e duradoura e não, pelo contrário, baixar as pensões mínimas".



Depois da Lourinhã, o líder do PS rumou a Santarém, para um jantar-comício com o apoio do ex-ministro Vieira da Silva e no apoio ao candidato Pedro Ribeiro.