Carneiro, Cabrita e Ana Gomes no último dia das sessões temáticas do PS

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, termina na terça-feira cinco dias de sessões temáticas que promoveu para a realização do Manifesto Legislativas 2025, o programa eleitoral com o qual os socialistas se vão apresentar às eleições legislativas de 18 de maio.

Estas rondas temáticas terminam à tarde com uma sessão sobre "Justiça e Segurança Interna", na qual participam José Luís Carneiro, deputado que disputou a liderança do PS com Pedro Nuno Santos e que foi ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita e Alberto Costa, que já foram ministros desta área.

André Fernandes, que recentemente deixou o cargo de Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, o advogado Magalhães e Silva, o ex-secretário de Estado Pedro Tavares e o vogal do Conselho Superior de Magistratura José Manuel Mesquita são outros dos participantes nesta sessão.

O painel da manhã será dedicado à "Democracia, Transparência e Direitos Fundamentais" e terá entre os oradores Ana Gomes, antiga eurodeputada e que já foi candidata presidencial, Mariana Manuel Leitão Marques, que já foi ministra, deputada e eurodeputada, e os deputados Pedro Delgado Alves e Isabel Moreira.

O ex-deputado, antropólogo e ativista Miguel Vale de Almeida, o sociólogo e investigador Gustavo Cardoso ou a vice-presidente da Associação Portuguesa de Bioética Helena Pereira de Melo são outros dos nomes que vão dar contributos para o programa eleitoral do PS.