Carneiro convida Montenegro a ir ver barracas em Viseu, liderado há décadas por PSD

José Luís Carneiro encerrou esta noite o comício da candidatura do PS à Câmara de Viseu, que decorreu ao ar livre, no largo da Igreja de São João Batista, em Vildemoinhos, tendo o toque do sino às 22:00 dado o mote para o discurso: "Este toque do sino é simbólico, é o toque da vitória, caro João Azevedo. Está na hora".

O líder do PS voltou às declarações de Luís Montenegro esta semana sobre o aumento de barracas acontecer mais em câmaras socialistas e comunistas para deixar um desafio ao presidente do PSD e chefe do executivo.

"Queria daqui fazer um convite ao doutor Luís Montenegro: que venha visitar Viseu e que veja as barracas à entrada da autoestrada à saída do concelho de Viseu. É inconcebível que durante décadas não tenham sido capazes de resolver um problema estrutural do ponto de vista do desenvolvimento humano", desafiou.

Referindo que desde 2021 "há soluções legislativas para dar resposta às construções de emergência", Carneiro considerou "incompreensível não haver um plano para a erradicação dessas construções precárias" em Viseu.

Numa autarquia que o PS nunca conseguiu conquistar, Carneiro disse que "se sentia perfume da vitória do João Azevedo" e pediu confiança aos eleitores para permitir a vitória socialista nas eleições autárquicas de 12 de outubro.

"O futuro decide-se entre duas opções: ou querem ficar voltados a olhar para o passado ou querem colocar os olhos no futuro e aspirar ao novo futuro", apontou.

O secretário-geral do PS disse ainda ter "razões bem claras para acreditar na vitória do PS e do João Azevedo".

"E sei que num concelho onde tantas e tantos historicamente foram votando num determinado partido, por vezes é difícil mudar, mas podem mudar, podem ter confiança na mudança, confiem na mudança", pediu.

Carneiro deixou ainda promessas caso venha a ser o primeiro-ministro de Portugal: "Viseu será um desses grandes centros de desenvolvimento da economia do nosso país".

"Nós somos defensores que se dê prosseguimento ao estudo de planeamento para a ligação ferroviária entre Aveiro, Viseu e Salamanca, que deve ser um eixo fundamental deste projeto de desenvolvimento", disse ainda.

O tema do IP3 também não ficou de fora do discurso do secretário-geral do PS.

"Se hoje alguns têm gosto em falar das obras do IP3, devem lembrar-se e devem pedir desculpas aos governos do Partido Socialista porque foi o Governo do PS que encontrou o financiamento que desencravou esta obra nas infraestruturas de Portugal e que pôs a obra em execução material nesta região", pediu.