Carneiro critica Governo: "seria melhor, se governar fosse fazer anúncios"

Uma critica de José Luís Carneiro às medidas anunciadas no Congresso do PSD.



Em Matosinhos, o líder socialista reuniu com trabalhadores de uma fábrica de conservas. Carneiro está a fazer uma "Rota pela Economia do Mar" para perceber quais as principais preocupações do setor.



O secretário-geral do PS admite que gostaria de ter ouvido o primeiro-ministro falar sobre "o que realmente importa".