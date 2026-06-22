Política
Carneiro critica Governo: "seria melhor, se governar fosse fazer anúncios"
O secretário-geral do PS diz que este seria o melhor Governo do mundo se governar fosse fazer anúncios.
Em Matosinhos, o líder socialista reuniu com trabalhadores de uma fábrica de conservas. Carneiro está a fazer uma "Rota pela Economia do Mar" para perceber quais as principais preocupações do setor.
O secretário-geral do PS admite que gostaria de ter ouvido o primeiro-ministro falar sobre "o que realmente importa".