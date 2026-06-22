Carneiro critica Governo: "seria melhor, se governar fosse fazer anúncios"

Carneiro critica Governo: "seria melhor, se governar fosse fazer anúncios"

O secretário-geral do PS diz que este seria o melhor Governo do mundo se governar fosse fazer anúncios.

RTP /
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Uma critica de José Luís Carneiro às medidas anunciadas no Congresso do PSD.

Em Matosinhos, o líder socialista reuniu com trabalhadores de uma fábrica de conservas. Carneiro está a fazer uma "Rota pela Economia do Mar" para perceber quais as principais preocupações do setor.

O secretário-geral do PS admite que gostaria de ter ouvido o primeiro-ministro falar sobre "o que realmente importa".
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