Carneiro defende estabilidade mas avisa que a política é imprevisível

"Sabe que a política tem muita imprevisibilidade e agora nós temos que estar preparados para todos os cenários", respondeu o líder do PS aos jornalistas durante uma viagem num barco de pesca ao largo da costa de Sesimbra, distrito de Setúbal, uma ação de campanha para as eleições autárquicas.

Questionado sobre se prevê eleições antecipadas antes do final da legislatura, José Luís Carneiro disse ser "difícil, nesta altura, fazer essa avaliação".

"Todos nós gostaríamos que a maioria absoluta tivesse chegado ao fim e não chegou ao fim por razões diversas e inopinadas que ninguém previa que pudessem acontecer. Tem que estar sempre preparado e ter uma alternativa credível para que em todas as áreas sejamos capazes de mostrar e dar provas de serviço às populações", defendeu.

O líder do PS insistiu na ideia de que por ele "haverá estabilidade política" porque é disso que país precisa.

"Nós temos um rumo e esse rumo trata-se de afirmar uma alternativa credível e sólida ao Governo e nós temos vindo a afirmá-la, como é patente para todos", considerou.

Os socialistas, segundo Carneiro, têm sido críticos naquilo que têm que ser, "mas simultaneamente mostrar que é possível apresentar alternativas sólidas e credíveis, contrariamente a outras oposições".