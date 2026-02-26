Carneiro diz que não procura eleições antecipadas, mas que PS estará preparado

José Luís Carneiro entregou hoje ao presidente do PS, Carlos César, a sua moção global de estratégia com a qual se apresenta às diretas e ao XXV Congresso Nacional, uma recandidatura na qual não terá opositor já que o prazo termina hoje e até agora não apareceu nenhum nome.

"O PS não criará crises políticas, mas estará preparado para todas as responsabilidades", respondeu aos jornalistas depois do ato formal da entrega.

O líder do PS disse ainda que vê na AD "o principal fator de instabilidade".

"Olhando para as declarações do doutor Passos Coelho em relação ao Governo, elas de facto suscitam a maior preocupação sobre a capacidade da própria AD manter a estabilidade política no país", referiu.

Para Carneiro, o antigo primeiro-ministro "tem razão quando diz que não há qualquer reforma do Estado, contrariamente àquilo que o Governo apresenta", concordando também quando o social-democrata "diz que o Governo está a enxamear toda a Administração Pública com cargos de cariz partidário, fragilizando as funções essenciais do Estado".

No texto da moção pode ler-se que os socialistas não procuram "eleições legislativas antecipadas", mas têm "que estar preparados para estar à altura de todas as responsabilidades".

"Esta Moção de Política Global que proponho ao Congresso Nacional é isso mesmo, o continuar de um amplo movimento participativo de preparação das políticas da futura governação do PS", refere.