Carneiro diz que reunião com o Governo sobre imigração "foi inconclusiva"

À saída da reunião com o grupo parlamentar do PS, a primeira enquanto secretário-geral socialista, José Luís Carneiro foi questionado sobre que resposta tinha tido do Governo à proposta que os diplomas do Governo sobre imigração, em discussão na sexta-feira, baixem à especialidade sem votação.

"Houve hoje uma reunião dos deputados, nomeadamente Pedro Delegado Alves e Eurico Dias, com os membros do Governo. Foi uma reunião inconclusiva", apontou.

José Luís Carneiro assegurou que o PS está disponível "para aperfeiçoar os instrumentos existentes" e tem "boa vontade" para um trabalho na especialidade, aguardando agora "pelo desenvolvimento do Governo e pela maturação do próprio Governo" sobre esta proposta.

"É preciso que o Governo diga com quem quer dialogar. Nós estamos aqui para evitar que o Governo fique nas mãos do Chega em matérias que podem vir a significar a adoção de opções de desumanidade contra as quais nós temos que combater e temos que lutar", apelou.