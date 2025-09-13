Carneiro diz que se pode confiar no PS porque nunca estará com quem ataca a democracia
O secretário-geral do PS criticou hoje quem já se tenha "deixado confundir" com o Chega e assegurou aos portugueses que podem confiar nos candidatos socialistas às autárquicas, porque nunca estarão ao lado de quem quer atacar a democracia.
"Podem confiar nas candidatas e nos candidatos do PS, porque, no dia 12 à noite, mesmo que não consigam alcançar as maiorias que desejavam, eles serão a garantia destes valores que aqui estivemos a referir e nunca se colocarão do lado daqueles que querem atacar a democracia e o estado de direito democrático. É esta a garantia fundamental", comprometeu-se José Luís Carneiro, na reta final do seu discurso na Convenção Autárquica Nacional do PS, que assinalou a `rentrée` do partido.
O líder do PS lamentou quem se tem "deixado confundir" com partidos que atacam a democracia, numa crítica implícita ao PSD em relação ao Chega, apesar de nunca dizer os nomes dos partidos.
"Mas nós estamos cá, o PS está cá para garantir a todos os portugueses que seremos os fiéis depositários desses valores fundamentais", prometeu.
Falando a dada altura como "secretário-geral do PS e como futuro primeiro-ministro de Portugal", Carneiro comprometeu-se com o trabalho político para uma nova lei das finanças locais e para uma nova lei eleitoral para as autarquias locais.