Carneiro falou com Seguro sobre habitação, saúde e salários

“Nós entendemos que há matérias que hoje devem estar no centro da gravidade das políticas do Governo”, nomeadamente “responder ao aumento do custo de vida”, frisou.





No encontro participou também o presidente do Partido Socialista, Carlos César.

José Luís Carneiro esteve esta terça-feira reunido com o presidente da República, a quem transmitiu preocupações com as dificuldades dos portugueses na habitação, saúde e salários.“Essas foram as preocupações que foram objeto deste diálogo e para as quais nós temos soluções, temos propostas, e não deixaremos de continuar a apresentá-las na Assembleia da República”, declarou o socialista aos jornalistas no final do encontro.