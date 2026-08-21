Carneiro fixa reforma da Segurança Social como linha vermelha para OE2027

"Já disse, já o transmiti ao próprio primeiro-ministro que caso o Governo entenda avançar com uma transformação da Segurança Social que coloque em causa a sua segurança, a segurança das pensões a pagamento e as pensões futuras é mesmo, uma das linhas vermelhas que o PS coloca em relação ao Orçamento do Estado", afirmou José Luís Carneiro.Carneiro falava aos jornalistas em Valença, à margem da apresentação de uma nova rota pelo país que desta vez é dedicada à valorização do interior e cooperação com Espanha e tem como objetivo apresentar "uma agenda estratégica" após feito o diagnóstico.

Apesar de o ministro-adjunto e da Presidência, Leitão Amaro, ter afastado esse cenário, o líder do PS quer ouvir a garantia por parte de Luís Montenegro.

"É muito importante que o primeiro-ministro dê essas garantias públicas porque enquanto o ministro-adjunto do primeiro-ministro veio dizer que não estava em causa uma reforma estrutural das pensões, a ministra do Trabalho que pode haver alterações que não sendo estruturais, poderão avançar", sublinhou.

O secretário-geral do PS quer que o primeiro-ministro "dê a sua palavra de honra ao país que não mexe nas pensões durante esta legislatura".

"Depois, na próxima [legislatura] os portugueses dirão o que querem em relação a essa matéria. O partido socialista será o porta-estandarte do interesse daqueles que têm confiança no sistema de pensões. O PS é a garantia da segurança dos fundos de pensões a pagamento e das pensões futuras", frisou.

O líder do PS criticou quem "tentou colocar na opinião pública a ideia falsa" de que a Segurança Social é insustentável, quando o seu saldo "é superior a 43 mil milhões de euros".

"O saldo da Segurança Social é superior a 43 mil milhões de euros e, em momento algum, nós aceitaremos que se queira pegar nesse saldo para pagar o défice da Caixa Geral de Aposentações (CGA). O que tem a ver com a CGA é um dever do Estado. Os deveres do Estado têm de ser salvaguardados pelo OE. Não se pode pegar nos recursos que foram colocados no fundo pelos trabalhadores e empresas para pagar um défice da CGA" referiu.