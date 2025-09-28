Carneiro insta Montenegro a aumentar permanentemente pensões baixas
O secretário-geral do PS diz que, se Luís Montenegro está mesmo preocupado com o rendimento dos pensionistas, então, em vez de um aumento extraordinário para pensões mais baixas em caso de folga orçamental, o primeiro-ministro devia avançar com aumentos permanentes das pensões de reforma.
Em Torre de Moncorvo, distrito de Bragança, José Luís Carneiro voltou a acusar o Governo da AD de eleitoralismo.O secretário-geral do PS faz as contas e pede ao Governo que faça escolhas, até porque, diz José Luis Carneiro, o aumento permanente proposto pelos socialistas é o equivalente a um ponto percentual do IRC. O líder do PS sublinha que não é contra a descida do IRC, mas sim contra uma descida do imposto para todas as empresas e defende regime especial de 12,5 por cento de IRC para as empresas que se fixem no interior do país.