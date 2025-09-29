Carneiro, o "otimista realista" que acredita na vitória. "Já perguntaram a Montenegro se se demite se perder?"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

"Eu fui um autarca e sempre assumi as minhas responsabilidades. Fui secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e nunca dei ordens aos outros para irem para a Venezuela, para a linha da frente. Eu estive na linha da frente e assumi as minhas responsabilidades", afirmou o líder do PS.



Em Lisboa, à margem de um encontro com a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) - e após um fim-de-semana em que passou por territórios como Trás-Os-Montes, Ribatejo ou a Península de Setúbal, José Luís Carneiro foi questionado sobre a entrevista dada ao jornal digital ECO, em que rejeita responsabilidades pessoais em caso de derrota nas autárquicas.



O secretário-geral do PS assinala que também os candidatos devem assumir os bons e os maus resultados eleitorais.



"Os cidadãos em cada comunidade local avaliam, em primeiro lugar, o perfil do candidato à Câmara Municipal. Em segundo lugar, valorizam muito as questões éticas e a dimensão programática. E, só em terceiro lugar é que aparece o partido", argumentou.



José Luís Carneiro recusa olhar para os maus resultados das mais recentes eleições legislativas e aponta, sobretudo, aos projetos autárquicos socialistas no terreno.



"Eu estou convencido que nós vamos ganhar as eleições. Não percebo porque é que estão a colocar essas questões [sobre eventuais derrotas] nesses termos", disse o líder do PS, que questiona: "Já perguntaram a Luís Montenegro se se demite das funções governativas se perder as eleições?"..



Aos jornalistas, o líder socialista definiu-se ainda como um "otimista realista" e salientou que os candidatos têm de seguir o combate eleitoral de acordo com um compromisso autárquico que "vincula" todos os que estão no terreno.