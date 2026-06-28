Carneiro pede a Montenegro que "tire a cabeça da areia"

"Senhor primeiro-ministro, Luís Montenegro, tire a cabeça da areia. O seu Governo não está a funcionar", acusou.







O secretário-geral do PS falava no arranque de uma reunião da Comissão Nacional do partido, onde reclamou vitória pelos desfechos no pacote laboral e na PSU.

José Luís Carneiro diz que o chumbo do pacote laboral no Parlamento e as alterações realizadas para aprovar a Prestação Social Única são vitórias do PS.





"Nos últimos dias, depois de meses de trabalho persistente, fomos capazes de travar duas medidas profundamente injustas, desumanas: a contrarreforma laboral e a Prestação Social Única. Foi uma vitória do Partido Socialista", disse o secretário-geral do PS.





Carneiro criticou ainda a relação que o Governo tem tido com o partido de André Ventura, considerando que há um "namoro" entre a AD e o Chega, que é feito entre "beijos e amuos".



"Os portugueses podem não acompanhar todas as manobras políticas da AD e o Chega e nem perceber o namoro que umas vezes é feito com beijos, outras vezes é feito com amuos", acusou José Luís Carneiro.





No dia em que se assinala um ano da sua primeira eleição como secretário-geral do PS, Carneiro abriu a Comissão Nacional do PS, e no início do seu discurso, pediu um minuto de silêncio pelas vítimas dos sismos que esta semana afetaram a Venezuela.





A reunião decorre este domingo num hotel em Lisboa.

