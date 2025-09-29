Carneiro propõe alterações à nova lei dos estrangeiros e diz que não houve diálogo com Governo
José Luís Carneiro insiste que não houve diálogo da AD com o PS sobre a lei de estrangeiros, mas o secretário-geral socialista entende que, até ver, não há uma grande distância entre as propostas que o PS vai apresentar sobre o tema e as alterações à proposta inicial que o Governo acabou por fazer depois do chumbo do Tribunal Constitucional.
Entre as propostas do PS está a articulação dos acordos de mobilidade que Portugal tem com outros países com os empregos disponíveis e identificados através do Instituto de Emprego e Formação Profissional.Declarações em Lisboa, no final de um encontro com a CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal, onde José Luís Carneiro garantiu que o objetivo não é criar uma barreira à entrada de pessoas no país. A Assembleia da República vai reapreciar na próxima terça-feira, em plenário, as novas propostas de alteração à lei de estrangeiros depois de o diploma ter chumbado no Tribunal Constitucional.