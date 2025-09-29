Carneiro propõe alterações à nova lei dos estrangeiros e diz que não houve diálogo com Governo

Entre as propostas do PS está a articulação dos acordos de mobilidade que Portugal tem com outros países com os empregos disponíveis e identificados através do Instituto de Emprego e Formação Profissional.Declarações em Lisboa, no final de um encontro com a CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal, onde José Luís Carneiro garantiu que o objetivo não é criar uma barreira à entrada de pessoas no país.A Assembleia da República vai reapreciar na próxima terça-feira, em plenário, as novas propostas de alteração à lei de estrangeiros depois de o diploma ter chumbado no Tribunal Constitucional.