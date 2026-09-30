Carneiro vai propor aos órgãos do partido abstenção do PS

"Optámos pela abstenção, porque o primeiro-ministro deu um sinal muito positivo ao responder a todas as questões que tínhamos colocado, quer em relação à Constituição e os termos em que se referiu ao PS merecem o nosso apreço", disse numa entrevista ao jornal online Eco.

José Luís Carneiro espera que este compromisso sobre a revisão constitucional e outras garantias que foram dadas por Luís Montenegro sejam "honradas no decurso do nosso futuro político próximo".

Na mesma entrevista, o secretário-geral socialista ressalvou que a decisão terá que ser aprovada pelos órgãos do partido.

"A minha intenção é propor aos órgãos do PS a abstenção", reiterou.