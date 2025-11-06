Cartazes de Ventura. CNE considera que não há ilícito criminal

A CNE considera não haver "indícios da prática de algum ilícito eleitoral" nos cartazes de André Ventura para as Presidenciais.

Foto: João Marques - RTP

À RTP, a Comissão Nacional de Eleições confirma que a decisão foi tomada em plenário. 

Apesar de não haver indícios de que os cartazes vão contra as leis eleitorais, a CNE tem reencaminhado as queixas para o Ministério Público.

Serão os responsáveis por avaliar se há alguma outra lei violada. 

Na campanha para as eleições presidenciais, André Ventura escolheu escrever "Isto não é o Bangladesh" e "Os ciganos têm de cumprir a lei".

São já mais de 450 as queixas contra estes cartazes.
