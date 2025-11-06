Política
Cartazes de Ventura. CNE considera que não há ilícito criminal
A CNE considera não haver "indícios da prática de algum ilícito eleitoral" nos cartazes de André Ventura para as Presidenciais.
À RTP, a Comissão Nacional de Eleições confirma que a decisão foi tomada em plenário.
Apesar de não haver indícios de que os cartazes vão contra as leis eleitorais, a CNE tem reencaminhado as queixas para o Ministério Público.
São já mais de 450 as queixas contra estes cartazes.
Serão os responsáveis por avaliar se há alguma outra lei violada.
Na campanha para as eleições presidenciais, André Ventura escolheu escrever "Isto não é o Bangladesh" e "Os ciganos têm de cumprir a lei".
