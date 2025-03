Casa de Espinho. Montenegro em gestão desvaloriza "notícias antigas e requentadas"

À saída da Bolsa de Turismo de Lisboa, Luís Montenegro disse aos jornalistas que acredita que o presidente da República "identificou bem a questão política que suscitou a dissolução do Parlamento e a marcação das eleições".





Marcelo Rebelo de Sousa "transmitiu aos portugueses e às portuguesas o sentimento (…) da sua auscultação do Conselho de Estado e também dos partidos políticos”.

“Para a liderança do Governo estarão em causa dois projetos políticos: o projeto político do Partido Socialista, o projeto político da AD. E dois líderes políticos: o do PS e o da AD”.





Expresso, Luís Montenegro nunca chegou a cumprir com a promessa de que iria entregar à Polícia Judiciária toda a documentação relacionada com a construção da casa em Espinho, que em dezembro de 2023 levou a Procuradoria-Geral da República a abrir um inquérito.



O caso, que começou quando o líder do PSD era candidato a primeiro-ministro, foi entretanto arquivado, mas as faturas da construção nunca chegaram a ser entregues. Oriana Barcelos - Antena 1 Segundo o, Luís Montenegro nunca chegou a cumprir com a promessa de que iria entregar à Polícia Judiciária toda a documentação relacionada com a construção da casa em Espinho, que em dezembro de 2023 levou a Procuradoria-Geral da República a abrir um inquérito.O caso, que começou quando o líder do PSD era candidato a primeiro-ministro, foi entretanto arquivado, mas as faturas da construção nunca chegaram a ser entregues.





Ainda na BTL, o chefe do Governo foi abordado sobre esta questão.





Apesar das “tentativas de reeditar notícias antigas e requentadas”, o primeiro-ministro está “muito tranquilo” e assegurou que cumpriu sempre com as obrigações e deu respostas às solicitações feitas.





“Nada. Tudo normal. Tudo normal”, rematou, não dando mais resposta aos jornalistas.



Mais adiante, voltou a ser questionado sobre as averiguações do Ministério Público e negou estar preocupado., rematou, não dando mais resposta aos jornalistas.

, frisou o primeiro-ministro, enquanto se deslocava na Feira Internacional de Lisboa.Questionado se concordava com as declarações do líder socialista que, para estas eleições, estão em causa as lideranças da AD e do PS, Montenegro assentiu.