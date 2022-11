Caso Banif. PSD quer responsabilizar os que lesaram o país

O presidente do PSD quer responsabilizar todos os que lesaram o país no caso BANIF, estejam ou não no Governo. Luís Montenegro dirigiu várias questões ao primeiro-ministro sobre a polémica que envolve António Costa, o anterior governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e a empresária angolana Isabel dos Santos.