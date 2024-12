Foto: Lusa

A diretora de Pediatria do Santa Maria diz que recebeu o pedido de consulta para as gémeas que vieram do Brasil em nome do então secretário de Estado da Saúde Lacerda Sales. Ouvida no Parlamento, Ana Isabel Lopes revela que considerou o pedido "atípico", mas não confirma ter ouvido qualquer suspeita de interferência do presidente da República.