O documento da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde descreve a correspondência entre o Palácio de Belém e o filho de Marcelo Rebelo de Sousa. No relatório, com mais de 130 páginas, os inspetores dizem que o atraso no envio da documentação pedida condicionou a investigação deste caso, mas sublinham que não influenciou as conclusões.