Foto: António Cotrim - Lusa

Lacerda Sales recusa qualquer "interferência pessoal ou política" no caso das gémeas luso-brasileiras. Em comunicado, o antigo secretário de Estado da Saúde responde às conclusões da comissão de inquérito.

Lacerda Sales diz que não marcou nem solicitou a marcação de consulta para as bebés.



Na nota escrita, garante não ter exercido "qualquer tipo de influência que pudesse favorecer as crianças no acesso aos cuidados de saúde".