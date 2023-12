Caso das gémeas. "Quem tem de esclarecer é quem está a investigar", diz Marcelo

“Eu não tenho de esclarecer nada, quem tem de esclarecer é quem está a investigar”, adiantou o chefe de Estado quando questionado sobre se já teria procurado esclarecer algumas questões junto do filho, Nuno Rebelo de Sousa.O presidente da República promete reagir “em conformidade” consoante os resultados das conclusões sobre o caso. “Vamos esperar pelo apuramento da realidade. Se a realidade apurar que houve, em alguma fase, qualquer coisa que foi ilegal, seja ilegal da parte de quem exerce funções públicas, seja da parte é um mero privado, naturalmente aí funciona a justiça”, completa.Marcelo Rebelo de Sousa nega ainda ter dito que havia uma lista de doentes residentes e doentes não residentes no Hospital Santa Maria. Refere que, na comunicação que fez, se limitou a ler a posição da Casa Civil, uma “posição de princípio” em que se considera que a prioridade deve ser dada aos residentes em Portugal.Questionado sobre a queda de popularidade em consequência do caso das gémeas, Marcelo Rebelo de Sousa considera que é miraculoso que ainda tenha “50 por cento do núcleo duro dos portugueses” mesmo depois de ter demitido o Governo, dissolvido o Parlamento e de ser constantemente notícia durante dois meses.