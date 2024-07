Caso das gémeas. Santos Silva promete prestar todos os esclarecimentos

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O chefe da Casa Civil da Presidência da República começa esta terça-feira a ser ouvido na comissão de inquérito ao caso das gémeas e já foram enviadas notificações para depoimento do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do ex-primeiro-ministro António Costa e do ex-presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.