Caso de João Galamba. Marcelo garante que só teve "um contacto oficial"

Marcelo relembrou a declaração do primeiro-ministro, que garantiu que no contacto que manteve com o Presidente da República “não se falou no SIS”. “Somando um mais um dá para perceber quem foi o alguém que contactou o Presidente da República no dia 29”, afirmou.



“Foi sempre essa entidade oficial que fez esse contacto comigo ao logo do tempo sobre esta matéria”, declarou.





António Costa esclareceu no Parlamento na semana passada que falou com o Presidente da República sobre o caso das Infraestruturas, mas nunca informou Marcelo Rebelo de Sousa sobre a intervenção do SIS na recuperação do computador que foi levado do Ministério das Infraestruturas pelo ex-adjunto de Galamba, Frederico Pinheiro.



Em relação à sua posição sobre toda esta polémica que envolve o ministro das Infraestruturas, João Galamba, Marcelo Rebelo de Sousa diz que a sua opinião se mantém.



“Não vi razões até hoje para mudar o meu pensamento que traduzi no dia 4”, disse Marcelo, referindo-se ao dia em que falou ao país e teceu duras críticas a António Costa por ter decidido manter Galamba no Governo.