Caso hidrogénio verde. STJ valida escuta com António Costa

O Primeiro-Ministro foi apanhado numa conversa com o ministro do Ambiente na investigação do caso do hidrogénio verde.



Segundo apurou a RTP, apesar de considerar que se trata de uma conversa normal entre dois governantes, o presidente do Supremo teve em conta que o tema discutido entre António Costa e Matos Fernandes estaria relacionado com a investigação.



Na escuta que foi validada, António Costa questiona Matos Fernandes sobre onde vai ser a refinaria de lítio.



A escuta irá agora ficar no processo que está a decorrer no DCIAP



Joaquim Piçarra mandou destruir outras duas escutas, também com conversas entre António Costa e o Matos Fernandes, por tê-las considerado irrelevantes.



O ministro do Ambiente estava sob escuta no âmbito da investigação criminal relacionada com o projeto relativo ao hidrogénio verde, em Sines, cujo investimento pode superar os 1.500 milhões de euros.



As escutas onde se ouve o Primeiro-Ministro serão de novembro e dezembro do ano passado.