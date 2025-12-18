Caso Spinumviva. BE diz que é uma história da qual sai mal primeiro-ministro e PGR

"É uma história da qual ninguém sai bem. Sai mal um primeiro-ministro que não deu contas ao país sobre ter uma empresa na sua sala de jantar e que fez da investigação judicial um jogo político, arrastando o país para eleições por causa desse jogo político", destacou.

Em declarações aos jornalistas, que decorreram ao início da tarde, em Coimbra, José Manuel Pureza afirmou também que "não sai bem" do caso Spinumviva o procurador-geral da República Amadeu Guerra.

"Depois de uma investigação, ou no âmbito de uma investigação que decorreu durante meses, pré-anunciou o seu fecho com uma prenda de Natal, antecipando que seria por estes dias que isso viria a suceder", acrescentou.

De acordo com o coordenador do BE, importa agora resgatar para o centro o debate político.

"Este caso teve um desfecho judicial, mas a sua dimensão política permanece muito viva e o Bloco de Esquerda não deixará, evidentemente, de criticar um primeiro-ministro que, do ponto de vista político, cometeu erros graves com prejuízo para o país", concluiu.

A averiguação preventiva à Spinumviva, empresa da família do primeiro-ministro, foi arquivada, anunciou na quarta-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Numa nota publicada no `site` do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), o Ministério Público justifica o arquivamento com o facto de não ter existido "notícia da prática de ilícito criminal".