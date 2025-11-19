Casos no SNS. Ministra da Saúde defende que "é preciso prevenir"

Só esta quarta-feira foi detida uma médica que receitava medicamentos para a diabetes a pessoas sem esta doença e que só pretendiam perder peso e duas funcionárias que terão inscrito 10.000 imigrantes no Serviço Nacional de Saúde em troca de dinheiro.Ana Paula Martins não comenta as duas investigações reveladas hoje mas sublinha que o Governo criou uma comissão para combate à fraude na Saúde e diz que, por agora, prefere deixar a Justiça trabalhar.