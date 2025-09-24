Castelo Branco em debate. Concelho é liderado pelo PS há 28 anos
Castelo Branco tenta contrariar os problemas da desertificação do interior e ultrapassou os 53 mil habitantes nos últimos quatro anos.
Quanto à habitação, o valor por metro quadrado subiu 22% nos últimos quatro anos. Situa-se, atualmente, nos 928 euros por metro quadrado.
Nestas eleições autárquicas em Castelo Branco, há seis candidaturas.
O debate, na RTP, ficou marcado por trocas de acusações entre o atual autarca socialista e o candidato apoiado agora pelo PSD/CDS, mas que já presidiu à autarquia pelo PS.