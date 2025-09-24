Castelo Branco. Troca de acusações marca debate
Foto: Carlos Santos Neves - RTP
O debate na RTP3 ficou marcado por trocas de acusações entre o atual autarca socialista e o candidato agora apoiado pelo PSD e pelo CDS, mas que já presidiu à autarquia pelo PS.
Castelo Branco tenta contrariar os problemas da desertificação do interior e ultrapassou os 53 mil habitantes nos últimos quatro anos. Já o rendimento médio mensal situa-se nos 1.199 euros, 261 euros abaixo da média nacional.
Quanto à habitação, o valor por metro quadrado subiu 22 por cento nos últimos quatro anos. Situa-se, atualmente, nos 928 euros por metro quadrado.
Nestas eleições autárquicas em Castelo Branco, há seis candidaturas.