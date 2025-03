Castro Almeida admite que moção de Confiança não avance se PS recuar

Os socialistas teriam, segundo Castro Almeida, de se dar por satisfeitos com as respostas que o primeiro-ministro vai entregar, entretanto, no Parlamento.



O ministro responde assim diretamente ao repto do agora candidato presidencial Luís Marques Mendes, que apelou a que as partes evitem eleições antecipadas.



Dois dias depois de Luís Montenegro prometer a moção de confiança e de o presidente da República associar a rejeição a eleições, o ministro da Coesão deixa uma janela aberta para evitar a crise.