Catarina e Seguro convergem no diagnóstico de "justiça fragilizada" e divergem nos anos de Passos

“Há dois anos houve um primeiro-ministro que se demitiu na sequência de um comunicado da PGR a dizer que ele estava a ser investigado e passados dois anos nada se sabe”, frisou o antigo secretário-geral socialista.



“Somos duas pessoas que sabem fazer diálogo”, ressalvou Catarina Martins.

A candidata sublinha que a Constituição defende a dissolução dos blocos político-militares, o que já aconteceu com o Pacto de Varsóvia.



A Justiça, na avaliação de António José Seguro, e o próprio Ministério Público, na perspetiva de Catarina Martins, saem fragilizados dos últimos desenvolvimentos sobre a operação Influencer – a publicação, na revista, de resumos de escutas a António Costa. Este foi o ponto de maior aproximação entre os dois candidatos à Presidência da República.Questionada sobre o facto de a Procuradoria-Geral da República ter sugerido que foram as defesas dos arguidos na investigação a passar os resumos à imprensa, Catarina Martins começou por retorquir:“Seria errado dizer que o problema é o procurador. Se já precisávamos antes,. Tivemos a informação de que um primeiro-ministro estaria sob investigação e nada sucedeu desde então”, prosseguiu.O Ministério Público, estimou a antiga coordenadora do Bloco de Esquerda, “fica fragilizado não é por estar em causa um primeiro-ministro.”.Por seu turno,, acentuou.“Temos uma justiça fragilizada. Não queria focar no procurador”, corroboraria Seguro.Quanto à nomeação do procurador-geral da República, António José Seguro saiu em defesa do “atual modelo”:“Sobre a recondução, é muito simples:”, adiantou o candidato a Belém.Já Catarina Martins disse ter compreendido “as razões do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para os seis anos de mandato”. Mas defendeu que Belém deve começar “a ter uma outra ação face ao que está a acontecer”., rematou.António José Seguro foi, em seguida, confrontado com as críticas de que foi alvo por parte de Catarina Martins, designadamente a de uma “falta de mundividência” de esquerda.“Vejo isso como um argumento artificial de campanha, porque não cola. Quem fez a acusação foi a Catarina Martins. Eu gostava de ouvir os fundamentos”, reagiu o socialista.. Jorge Sampaio foi presidente da Câmara de Lisboa com o apoio de toda a esquerda e foi depois presidente da República com o apoio de toda a esquerda”, contrapôs Catarina Martins.A candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda recordaria, depois, que,“Só me posso rir perante estes argumentos. Eu não acordei nenhum Orçamento com Pedro Passos Coelho.. Em momentos de grande dificuldade, em que o país estava sob emergência financeira, eu optei pelo interesse nacional”, insistiu Seguro., advogaria o candidato.“Estou a definir campos políticos que nós os dois decidimos ter em cada momento.”, lembrou Catarina Martins, invocando um mal-estar, nas fileira socialistas de então, com a deputada Isabel Moreira, que tencionava votar contra. Algo que Seguro negou.O candidato presidencial chamou a si a responsabilidade por ter sido travada uma revisão constitucional, nos anos de Passos Coelho, que imporia “um limite ao défice e à dívida pública”., sustentou., acusou.“Em 2015, eu fiz um acordo de governo para afastar a direita., voltou à carga a candidata bloquista.“Estivemos do mesmo lado no que diz respeito à defesa do povo português, mas por caminhos diferentes”, apontaria ainda António José Seguro.Questionada sobre o envelhecimento de Portugal – o segundo país mais envelhecido da União Europeia - e a sustentação do sistema de pensões, o SNS e a proteção social, defendidas pela candidata, Catarina Martins apontou o que diz ser o omento de revolução te. Mas se, pelo contrário, tivermos uma estratégia pública de investimento, na tecnologia e na qualificação, Portugal pode produzir muito mais e, se o fizermos, os nossos jovens vão querer ficar em Portugal e podem cá ter família porque reforçámos também os serviços que nos servem a todos”, defendeu a antiga coordenadora do BE.António José Seguro apontou a questão da demografia como a causa que, num eventual segundo ano de mandato, assim os portugueses o escolham, será eleito pela sua Presidência., explicou Seguro.Sobre as dificuldades dos jovens no quotidiano de vida em Portugal,, com a saída a ser apenas a emigração depois de o Estado e as famílias terem investido na sua “alta capacitação”.e “dar dimensão Às nossas empresas para que elas sejam mais produtivas e a nossa economia seja mais competitiva e permita melhores salários e melhor progressão na carreira para os jovens portugueses”, propugnou o socialista.Catarina Martins apontou, por outro lado, que, lembrando que a cada dia que passa, apesar do cessar-fogo, continuamos a assistir à morte de palestinianos às mãos da máquina de guerra israelita., com um aumento de ataques também na Cisjordânia.Catarina Martins pede, nesse sentido, uma palavra clara de Portugal em relação a este tema, lembrando que continuamos a importar bens de Israel.“A nível nacional o Governo decidiu reconhecer o Estado da Palestina, mas”, lamentou a candidata.. Refere o antigo secretário-geral do PS que a NATO é uma aliança defensiva, o que se tornou claro na questão da guerra da Ucrânia, o que o leva, ao contrário do posicionamento de Catarina Martins, a não defender a sua extinção.Numa referência às sondagens que vão sendo conhecidas,e que para isso acontecer, “garantir uma candidatura de esquerda na segunda volta”, deve haver uma convergência de votos na sua candidatura.