Catarina Martins avança para Belém
Foto: Rui Manuel Farinha - Lusa
Catarina Martins anunciou que vai avançar com a candidatura à Presidência da República. A atual eurodeputada e ex-coordenadora do Bloco de Esquerda disse que se candidata para cuidar da democracia, da liberdade, da igualdade, dos bens comuns e da paz.
Tomei a decisão. Serei candidata à Presidência da República. Apresento-me para responder às urgências dos nossos tempos com um compromisso: o cuidado. Cuidar da democracia, da Paz, igualdade e da liberdade. Uma candidatura aberta e para a qual te convido: https://t.co/6Qa0kHQNpy pic.twitter.com/vwtNHDgh3f— Catarina Martins (@catarina_mart) September 10, 2025
Catarina Martins afirmou que "a voz da selvajaria está no centro da decisão política e a contaminar as instituições" e disse estar preparada para ajudar a mudar os termos do debate em Portugal.