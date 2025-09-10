Catarina Martins avança para Belém

por RTP

Foto: Rui Manuel Farinha - Lusa

Catarina Martins anunciou que vai avançar com a candidatura à Presidência da República. A atual eurodeputada e ex-coordenadora do Bloco de Esquerda disse que se candidata para cuidar da democracia, da liberdade, da igualdade, dos bens comuns e da paz.

VER MAIS

Catarina Martins afirmou que "a voz da selvajaria está no centro da decisão política e a contaminar as instituições" e disse estar preparada para ajudar a mudar os termos do debate em Portugal.
PUB
PUB