Catarina Martins diz que os anúncios do governo não dão em nada

Catarina Martins diz que os anúncios do governo não dão em nada e as medidas anunciadas por António Costa sobre a habitação seguem o mesmo caminho. A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda disse esta tarde no Fundão que perante a situação os protestos não vão parar porque só a força social consegue mudar o país.