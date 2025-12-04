Catarina Martins e Cotrim de Figueiredo concordam com gravidade do uso "indiscriminado" de escutas na Justiça

(em atualização)





O sorteio indicava que a primeira pergunta do debate desta quinta-feira, transmitido na TVI, era para João Cotrim de Figueiredo. E antes de responder ao tema das escutas da Operação Influencer, o candidato liberal começou por dizer que ia “tentar mostrar hoje” que é “a melhor escolha para ir à segunda volta e que o volto útil é, na realidade, inútil”.



Depois do ponto prévio, e voltando à questão sobre o funcionamento da Justiça, Cotrim de Figueiredo considerou que se “o bastonário da Ordem dos Advogados o diz” não é ele que o vai desmentir, até porque considera “preocupante” esse número agora divulgado de 300 mil escutas.



Na ótica do ex-líder da Iniciativa Liberal, este facto pode indiciar o “recurso indiscriminado a escutas, que é um dos meios mais invasivos de extorsão de prova” ou “uma falta de recursos de obtenção de provas de outra forma”.



“Seja como for, o problema para mim parece-me mais vasto”, disse Cotrim de Figueiredo, recordando que, “ainda esta semana”, houve “discussões bastante acesas sobre as fugas de informação que emanam do Ministério Público”.



Segundo o candidato, o MP não assumiu responsabilidades e apontou as culpas às “equipas de defesa”.



“Gostava que a Procuradoria [Geral da República] fosse tão rápida a esclarecer outros temas que tem a ver com prescrições, com investigações mal feitas, com ausência de conclusões ainda da averiguação preventiva (…)”, argumentou. “Mais do que o uso das escutas, que é preocupante, a mim preocupa-me que haja confusão entre autonomia e falta de independência e falta de escrutínio no Ministério Público”.



Com isto Cotrim de Figueiredo lamenta que, mais do que uma vez, a Procuradoria e o Ministério Público “não esclareçam o que está em causa e porque é que se determinaram coisas de determinada forma”.

PGR "deve explicações"

Catarina Martins, por seu lado, não tem dúvidas sobre este caso das escutas que envolvem também António Costa: “o procurador-geral da República deve explicações ao país”.



“Este caso é um caso muito grava; não é o único. Ou seja, acho que causa um natural alarme por estar em causa um ex-primeiro-ministro e por estar em causa um processo que, de alguma forma, determinou a queda de um Governo”, alegou a candidata bloquista, que sublinhou que “temos tido sucessivos casos gravíssimos na Justiça portuguesa”.



Catarina Martins compreende que o bastonário “fale do medo” por “saber que as escutas são tão generalizadas, saber que pode haver processos que arrastam na lama durante anos sem uma conclusão e que, ao mesmo tempo, tem o efeito muito perverso de deixar casos que deviam ser julgados arrastar anos até prescrever”. Situações que, segundo a ex-líder do Bloco de Esquerda, criam “um elemento não só de pouca credibilidade da Justiça, (…) e permite uma descredibilização das instituições como um todo e da democracia como um todo”.



“Isto é muito grave”, declarou, em concordância com o adversário no frente-a-frente.



Para Catarina Martins, há vários “sinais preocupantes, de vários procuradores-gerais da República” e não apenas de Amadeu Guerra. Contudo, admite ter achado “muito inadequado que este procurador tenha dito, a propósito da averiguação preventiva ao primeiro-ministro, que podia haver uma prenda de natal”.



“Acho que um procurador-geral da República não utiliza estas expressões”, esclareceu, acrescentando que “tem de haver mecanismos” de escrutínios próprios e independentes na Justiça, para evitar “tentações” de ter a política a intervir na justiça e vice-versa. “Processar jornalistas não e a melhor forma de o fazer”.



Também Cotrim de Figueiredo considera que o procurador-geral da República se deve pronunciar publicamente, “não só neste caso, em muitos outros”.



“A Justiça tem de dar prova de que consegue regular-se a si própria, sem interesses corporativos”, salientou, reforçando a ideia que a adversária tinha exposto. “Começam a se avolumar casos e situações onde a proteção corporativa de quem participa em processos, por parte do Ministério Público, começa a ser intolerável”.



Com risco que os cidadãos achem que a Justiça está em crise, um dos pilares da democracia, “impõe-se comunicação mais célere e mais clara”.

Divergências na Defesa





O ministro da Defesa anunciou, esta semana, um investimento de 5,8 mil milhões de euros que envolve a instalação de uma fábrica de blindados, a compra de fragatas, entre outras. Sendo o chefe de Estado o comandante das Forças Armadas, Catarina Martins não considera que seja “adequado ao esforço que o país tem de fazer de investimento em várias áreas”.



“Acho que Portugal, como o resto da Europa, deve repensar a sua defesa, deve repensar a sua capacidade de cooperação e deve repensar áreas em que está muito atrás e que são fundamentais, até do ponto de vista tecnológico”, considerou a candidata. “Acho que é absolutamente desproporcionado, desequilibrado, sobretudo sem estratégia, gastar este investimento para fazer vontades que não correspondem à avaliação das necessidades reais do nosso país”.



Neste ponto, os candidatos divergem. João Cotrim de Figueiredo começou por intervir dizendo que a adversária estava a tentar “disfarçar o incómodo que toda esta questão lhe causa”.



“Por si, Portugal estaria fora da NATO”, acusou o candidato liberal, que considera que os valores do investimento são “avultados” mas são “uma gota de água” comprando com o que vão ser os investimentos europeus”.



Para Cotrim de Figueiredo, Portugal deve estar integrado e a “NATO é de facto a nossa garantia de defesa única”. E conduzindo o mesmo tema, o candidato considerou que o presidente russo só ameaçou, esta semana, a Europa só aconteceu porque “pode sentir fraqueza ou falta de coesão, não só entre os membros da União Europeia, também dos membros europeus da NATO”.



E nesse sentido, não tem “dúvida nenhuma de que este investimento é necessário”.



Em resposta, Catarina Martins afirmou que a sua “firme convicção é que Putin intui fraqueza, mas a fraqueza está porque tem Donald Trump do seu lado”.



“Putin sabe que Donald Trump tem sido, na verdade, útil na sua estratégia imperialista de ocupação de território ucraniano”, continuou a candidata. “Se nós não compreendemos o que mudou do ponto de vista de segurança no nosso mundo, não compreendemos nada”.



“Se nós não compreendemos que a nossa fragilidade tem a ver precisamente com a nossa capacidade de investimento onde a Europa deixou se ficar para trás, e que a nossa fragilidade é também a nossa enorme dependência dos Estados Unidos; e que é um perigo fazer investimentos completamente independentes do que decida Donald Trump, então nós não estamos a perceber o mundo em que estamos a viver hoje”.



João Cotrim de Figueiredo respondeu que o problema da NATO não é Trump, mas antes a falta de coesão na Europa. “Exatamente porque a aliança transatlântica já foi mais forte do que é hoje, é essencial que o pilar europeu da NATO tenha autonomia” para “defender os seus interesses específicos” e “não depender dos humores deste ou daquele”, defendeu o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal.



No entanto, a Aliança Atlântica “continua a ter uma função absolutamente crucial e o seu principal acervo militar continuam a ser os Estados Unidos”.



Mesmo com a atual fase “menos fluída” da relação transatlântica, Cotrim de Figueiredo lembrou que Putin “só percebe a linguagem da força e anda permanentemente a tentar testar a velocidade e a coesão da resposta europeia”.



Catarina Martins ripostou, considerando que o adversário quer “transformar a NATO numa coisa que não é a NATO”, argumentando que a ideia de ter um general norte-americano a mandar nas tropas europeias “está no coração de toda a arquitetura” da NATO.