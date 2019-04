Catarina Martins garante fim das PPP na gestão de hospitais

Foto: Lusa

Em declarações aos jornalistas, no final de um encontro com a Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal (Acapo), em Lisboa, Catarina Martins insiste que BE e governo chegaram a um acordo no que toca à Lei de Bases da Saúde.



Catarina Martins assegura que nenhum contrato será posto em causa, pois a medida estará em vigor para parcerias futuras.



Na semana passada, o BE apresentou em conferência de imprensa propostas de alteração à Lei de Bases da Saúde que reclamou terem sido acordadas com o governo, com o executivo a afirmar horas depois que "não fechou qualquer acordo com um partido em particular" nesta matéria.