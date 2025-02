Catarina Martins impedida de entrar em Marrocos

Integravam uma missão de observação no Saara Ocidental, mas pessoas não identificadas não os deixaram sair do avião.



A missão era verificar se está a ser cumprida a sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia que anulou vários acordos de agricultura e pesca entre Europa e Marrocos, por violarem a autonomia do Saara Ocidental.



Catarina Martins fala numa ilegalidade grave que só revela que a sentença do Tribunal Europeu não está a ser cumprida.



Os eurodeputados foram considerados personaes non grataes e tiveram de regressar à ilha espanhola das Canárias, de onde tinham partido.



Os ministérios dos Negócios Estrangeiros de Portugal e Espanha já pediram a Marrocos que trate com respeito e dignidade os eurodeputados.



O Bloco de Esquerda questionou Paulo Rangel sobre se vai tomar medidas, nomeadamente se haverá um protesto junto do embaixador de Marrocos em Portugal.