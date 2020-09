Catarina Martins não quer mais dinheiro dos contribuintes no Novo Banco

Catarina Martins não quer ver mais dinheiro dos contribuintes injetado no Novo Banco e faz disso uma condição para as negociações do próximo Orçamento do Estado. Em Viseu, a coordenadora do Bloco de esquerda disse que a auditoria feita à instituição bancária deve ir para o lixo.